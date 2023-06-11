Калининградцы сняли на видео лося, перебегающего дорогу на ул. Энергетиков (видео)

В Калининграде видеорегистратор запечатлел лось, перебегающий дорогу на улице Энергетиков. Запись опубликована в паблике «Сообщество автомобилистов Калининградской области» в «ВКонтакте».



В подписи к видео указывается, что запись была сделана 24 мая.

7 июня на мамоновской трассе в Калининградской области в результате столкновения легкового автомобиля с лосем погибла 73-летняя женщина.