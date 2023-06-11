Калининградцы сняли на видео лося, перебегающего дорогу на ул. Энергетиков (видео)

Все новости по теме: Жизнь животных

В Калининграде видеорегистратор запечатлел лось, перебегающий дорогу на улице Энергетиков. Запись опубликована в паблике «Сообщество автомобилистов Калининградской области» в «ВКонтакте». 

В подписи к видео указывается, что запись была сделана 24 мая. 

7 июня на мамоновской трассе в Калининградской области в результате столкновения легкового автомобиля с лосем погибла 73-летняя женщина.

В августе 2022 года в Калининграде на Октябрьском острове очевидцы сняли на видео трех лосей, перебегающих дорогу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter