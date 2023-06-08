Под Калининградом в результате столкновения автомобиля с лосем погибла пенсионерка (видео)

Под Калининградом в результате столкновения автомобиля с лосем погибла пенсионерка (видео)
Скриншот видео регионального управления ГИБДД
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В Калининградской области на мамоновской трассе в результате ДТП погибла 73-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, происшествие случилось в среду, 7 июня, около 22:00 на автодороге «Калининград — Мамоново II». Автомобиль марки «Фольксваген», под управлением 46-летнего водителя, двигался со стороны погранперехода в Гжехотках. На 30,6 км трассы машина врезалась во внезапно выбежавшего на дорогу лося.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Пенсионерка, находившаяся на переднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнем безопасности скончалась до приезда СМП, уточняется в релизе. 

 

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