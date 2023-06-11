Волонтеры собрали на берегах Голубых озер более семи кубометров мусора

Волонтеры собрали на берегах Голубых озер в Калининграде более семи кубометров мусора. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, субботник прошел в рамках всероссийской акции «Вода России».



Большая часть собранного мусора — пластиковые бутылки, жестяные и стеклянные банки, фантики. Итог акции — более 7 кубометров отходов, из которых два отправятся на предприятия «Балтресайкл» для дальнейшей переработки, уточнили в ведомстве.

«Очень важное мероприятие, так как попадающий мусор на водоёмы не виден, но представляет серьёзную опасность для живых организмов и растений. Убирая береговую зону от мусора, мы значительно снижаем антропогенную нагрузку на водоём. Хочется отметить, что предложенная 5 лет назад идея проводить субботники с элементами раздельного сбора укоренилась и тем самым теперь от таких мероприятий двойная польза для природы и людей», — подчеркнул советник директора по экологии ГП КО «ЕСОО» Олег Пауков. Он взяв на себя ответственность забрать все отходы, которые подлежат переработке.