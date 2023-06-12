На архитектурную подсветку Медового и Деревянного мостов в Калининграде выделяют 39,5 млн рублей

На архитектурную подсветку Медового и Деревянного мостов на Острове в Калининграде выделяют 39,51 млн рублей. Соответствующий тендер анонсирован на сайте областного Центра торгов.



В рамках контракта подрядчик должен будет также провести питающий кабель и заменить навигационное оборудование. Финансирование работ предусмотрено в 2023 году.