На архитектурную подсветку Медового и Деревянного мостов в Калининграде выделяют 39,5 млн рублей

На архитектурную подсветку Медового и Деревянного мостов на Острове в Калининграде выделяют 39,51 млн рублей. Соответствующий тендер анонсирован на сайте областного Центра торгов.
В рамках контракта подрядчик должен будет также провести питающий кабель и заменить навигационное оборудование. Финансирование работ предусмотрено в 2023 году.Ранее власти Калининграда объявили аукцион по выбору подрядчика для капремонта освещения и обустройства подсветки Юбилейного и Высокого мостов. На эти цели в администрации предусмотрели 41 млн рублей. Как поясняли в мэрии, для финансирования будет использована «целевая» федеральная субсидия на мероприятия по созданию туристического кода в Калининграде.