Власти Калининграда анонсировали лазерное шоу в сквере с музыкальным фонтаном 12 июня

В понедельник, 12 июня, в сквере со светомузыкальным фонтаном у здания Калининградского музея изобразительных искусств покажут лазерное шоу в честь Дня России. Представление анонсировали в Telegram-канале горадминистрации.



Шоу запланировано в 21:30. «В День России на фонтане в сквере у бывшего ДКМ (70-летия Калининградской области) вас ждет сюрприз», — говорится в сообщении с видео представления.