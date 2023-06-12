Власти Калининграда анонсировали лазерное шоу в сквере с музыкальным фонтаном 12 июня

В понедельник, 12 июня, в сквере со светомузыкальным фонтаном у здания Калининградского музея изобразительных искусств покажут лазерное шоу в честь Дня России. Представление анонсировали в Telegram-канале горадминистрации.
Шоу запланировано в 21:30. «В День России на фонтане в сквере у бывшего ДКМ (70-летия Калининградской области) вас ждет сюрприз», — говорится в сообщении с видео представления.В сезон фонтанов в сквере у бывшего ДКМ три раза в день на регулярной основе показывают светомузыкальные шоу. Их можно увидеть в 12:00, 17:00 и 21:30.