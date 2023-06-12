В Балтийском море обнаружили окуня, способного кусать людей

В Балтийском море обнаружили окуня, способного кусать людей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Балтийском море, у берегов Финляндии, обнаружили Солнечного окуня (Centrarchus macropterus), способного кусать людей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на общественную телерадиовещательную корпорацию Yle.

«Солнечный окунь, который также появился в районе Турку, является инвазивным. Солнечный окунь делает нерестовые отверстия, которые он агрессивно защищает. Если вы случайно проплывете рядом с нерестилищем, окунь обязательно укусит вас», — рассказал телекомпании представитель Финской ассоциации рыбаков-фрилансеров Юха Ояхарью.

Он добавил, что у рыбы нет больших зубов, но она может «пощипывать». Представитель Института природных ресурсов Финляндии (Luke) Санна Кунингас отметила, что инвазивные виды рыб намеренно завезли в Юго-Западную Финляндию. Жителей страны попросили сообщать о случаях их обнаружения.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter