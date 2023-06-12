В Балтийском море обнаружили окуня, способного кусать людей

В Балтийском море, у берегов Финляндии, обнаружили Солнечного окуня (Centrarchus macropterus), способного кусать людей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на общественную телерадиовещательную корпорацию Yle.



«Солнечный окунь, который также появился в районе Турку, является инвазивным. Солнечный окунь делает нерестовые отверстия, которые он агрессивно защищает. Если вы случайно проплывете рядом с нерестилищем, окунь обязательно укусит вас», — рассказал телекомпании представитель Финской ассоциации рыбаков-фрилансеров Юха Ояхарью.

Он добавил, что у рыбы нет больших зубов, но она может «пощипывать». Представитель Института природных ресурсов Финляндии (Luke) Санна Кунингас отметила, что инвазивные виды рыб намеренно завезли в Юго-Западную Финляндию. Жителей страны попросили сообщать о случаях их обнаружения.