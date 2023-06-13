«Исключат вероятность подтопления»: реставраторы сообщили о будущих работах в башне «Врангель»

«Исключат вероятность подтопления»: реставраторы сообщили о будущих работах в башне «Врангель»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Специалисты Главгосэкспертизы сообщили, что после реконструкции башня «Врангель» будет защищена от подтоплений. Также эксперты рассказали, что планируют сделать с прилегающей к объекту культурного наследия территорией.

«После реставрации в исторических интерьерах откроют выставочное пространство областного музея янтаря. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, — сообщает пресс-служба учреждения. — Проект предусматривает выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения „Башня „Врангель“, 1859 год“ с приспособлением к современному использованию. Территория вокруг башни также преобразится. Площадку внутреннего дворика покроют бетонной клинкерной плиткой. Устройство бетонного покрытия предполагается и в зоне парковки. Все покрытия будут выполнены из нескользящих материалов, обеспечивающих удобный проход по тротуарам и проездам людей с ограниченными физическими возможностями».

Главный эксперт проекта Кирилл Кунаков добавил, что проектные решения по восстановлению башни «Врангель» в Калининграде «обеспечивают защиту от воздействия возможных опасных природных явлений, в том числе исключают вероятность подтоплений объекта культурного наследия».

Напомним, что застройщиком выступает областной музей янтаря. Проектная документация и результаты инженерных изыскания были подготовлены компанией «Лестер» и ООО «Центр инженерных изысканий».

Ранее власти сообщали, что в 2023 году планируют приступить к ремонту башни «Врангель». В ноябре 2020 года обрушилась часть стены строения. Её оперативно законсервировали и пообещали, что скоро начнутся полноценные работы по восстановлению объекта культурного наследия. Через месяц правительство Калининградской области выделило 152 млн рублей на «приспособление Башни Врангеля для современного использования под музей». Изначально работы планировали провести в 2021-2023 годах. Власти поясняли, что в объекте должен открыться музей с офисами, коворкингом и буфетом на крыше.

Башня «Врангель» была построена в 1850-е годы и названа в честь генерал-фельдмаршала, графа Фридриха Генриха Эрнста фон Врангеля (1784-1877). Сооружение диаметром 34 м и высотой в 12 м в плане образует кольцо, которое разделено радиальными стенами на 16 казематов для установки артиллерийских орудий. Толщина стен достигает 3 м. Общая площадь здания, согласно проектной документации, составляет около 2103 кв. м.


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