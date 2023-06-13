Калининградская область оказалась на 63-м месте в рейтинге доступности жилья в РФ

Калининградская область оказалась на 63-м месте в рейтинге доступности жилья в Росси. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечают аналитики, доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2023 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку цены на недвижимость растут быстрее зарплат.

Согласно данным исследования, по состоянию на начало 2023-го средняя стоимость квартиры площадью 60 «квадратов» составляла 5,6 млн рублей. По мнению аналитиков, чтобы накопить на жилье, калининградской семье необходимо минимум 7 лет и 8 месяцев. Годом ранее минимальный срок составлял 7 лет и 2 месяца.

В самом выигрышном положении находятся жители Ненецкого автономного округа и Магаданской области — чтобы улучшить жилищные условия, им необходимо затянуть пояса на 2,6 года, а семьям из Севастополя понадобится целых 14 лет.