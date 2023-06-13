В Калининграде выделили 9 участков для многодетных семей

Власти Калининграда выделили многодетным семьям для предоставления в собственность бесплатно 9 участков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Площадь участков — от 535 до 825 кв. метров. Земля находится по пер. Джамбула, на ул. Каблукова, серж. Мишина, Гравийной, 2-ой Большой окружной, 2-ой Судостроительной.

«В очереди сегодня на получение участков стоят более 4 тысяч [многодетных] семей. Надо четко понимать, что нет в городе Калининграде такого количества земельных участков», — заявляла в конце прошлого года глава горадминистрации Елена Дятлова. Она призвала многодетных получать деньги, которые выплачиваются взамен участков. С учетом «областных» выплат это 600 тыс. рублей (200 тыс. из них начисляет город).