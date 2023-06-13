В яхт-клубе в Прибрежном открывают адаптированный пляж для инвалидов-колясочников

На базе яхт-клуба «Янтарный парус» в поселке Прибрежном открывается адаптированный пляж, обустроенного с учетом потребностей людей, передвигающихся на инвалидных колясках. Открытие состоится 16 июня в 15.00. Об этом сообщили в яхт-клубе.

Работа по созданию пляжа проходила в рамках проекта «Янтарный парус: доступный пляж в яхт клубе», поддержанного Министерством культуры и туризма Калининградской области. Проект создания адаптированного пляжа реализован Центром развития социальных и образовательных проектов «Аура».

На пляже для людей с ограниченными возможностями здоровья имеется вся необходимая инфраструктура: площадка для шезлонгов, зонты от солнца, пляжные столики, летний душ, помещение для переодевания с кушеткой и хранением оборудования, коляски для купания и подъемник для пересаживания в яхты, контейнеры для раздельного сбора мусора и быстросъемная дорожка для проезда по песку до воды.