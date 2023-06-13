«Мне очень стыдно»: УМВД опубликовало видео с извинениями блогеров, поджегших бензин на пляже (видео)

Молодых людей, которые ради съемок подожгли разлитый на пляже в Малиновке бензин, привлекают к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



На кадрах снятого блогерами видеоролика видно, что молодые люди разлили и подожгли бензин на берегу моря. При этом происходящее ребята снимали с дрона.

Сотрудники полиции установили личности нарушителей и доставили их в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. В результате они будут привлечены к административной ответственности.

Калининградцев привлекают к ответственности за запуск дрона и разведение огня на пляже: своими действиями они нарушили ст. 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства» и ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Помимо этого, полицейские записали видео, на котором калининградские блогеры раскаиваются в содеянном. «Мне очень стыдно. Я бы больше такого не повторила», — сказала девушка. Молодой человек, в свою очередь, пожелал всем жителям региона, прежде чем создавать видеоконтент, хорошо изучить законодательство.

Как ранее сообщали в УМВД, трое молодых людей развели огонь на пляже в поселке Малиновке Зеленоградского округа, чтобы снять видеоролик для соцсетей.



