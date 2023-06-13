Полиция: трое молодых людей подожгли пляж в Малиновке ради записи видео для соцсетей

В Калининградской области трое молодых людей развели огонь на пляже в Малиновке, чтобы снять видеоролик для соцсетей. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



По данным ведомства, 13 июня в соцсетях появилась информация о том, что на территории одного из пляжей неизвестные лица разожгли огонь. На размещенных видеороликах двое молодых людей обливают пляж бензином, чтобы получилась надпись, поджигают топливо и снимают при помощи квадрокоптера лежащую рядом с горящей надписью девушку.

«По данному факту полиция организовала проведение проверки, лица, причастные к правонарушению, установлены — сними сейчас проводится работа. Им вменяется нарушение противопожарного режима и запрет на использование квадрокоптеров в регионе», — уточнили в УМВД.