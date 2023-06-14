Синоптики прогнозируют дожди в среду в Калининградской области

В Калининградской области в среду, 14 июня, ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине суток временами возможны дожди. Об этом сообщается в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Наибольшая вероятность осадков прогнозируется в вечерние часы преимущественно в северной и северо-восточной части области (Нестеровский, Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Славский, Зеленоградский районы)», — говорится в публикации.



По данным синоптиков, днём воздух прогреется до +21...+23°С.

