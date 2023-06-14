В Сбербанке зафиксировали новый вид мошенничества

Мошенники стали вкладывать средства в получение информации о людях, которые продали имущество или получили крупные выплаты, заявил в интервью РИА «Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Появился вид мошенничества, который заключается в предварительном подборе потенциальных жертв. Например, мошенники охотятся и даже вкладывают свои средства в получение информации о гражданах, которые только что продали имущество или получили крупные выплаты», — сказал он.

По словам Станислава Кузнецова, преступники рассчитывают, что, имея на счету крупную сумму, человек беспокоится за её сохранность. В дальнейшем для выманивания денег клиентов мошенники используют «опробованные приемы», отметил зампред правления Сбербанка,

Ранее Станислав Кузнецов сообщил, что злоумышленники начали отправлять россиянам через мессенджеры поддельные документы для подтверждения своих легенд. В их числе — «удостоверения о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка».