БФУ занял 29 место в национальном рейтинге университетов

БФУ занял 29 строчку в XIV национальном рейтинге университетов «Интерфакса». Об этом сообщает в своем телеграм-канале ректор вуза Александр Федоров.

Составляя рейтинг, аналитики оценивали деятельность 368 вузов по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство, бренд.

«Думаю, информация может быть полезной для абитуриентов, выбирающих вуз для поступления, потенциальных партнеров университета, а главное — для нас, сотрудников Балтийского федерального. В этом результате частичка труда каждого из нас. Благодарю педагогов, исследователей, административный персонал БФУ за эффективную работу. Спасибо нашим студентам — мы ценим ваш выбор», — написал Федоров.