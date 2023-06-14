В мэрии Калининграда назвали дату открытия технического движения по мосту на Суворова

Движение по мосту на Суворова планируют открыть с опережением графиков, заложенных в контракте. Об этом в среду, 14 июня, сообщил первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.



«При благоприятной погоде мы хотим открыть тут движение к сентябрю, к началу учебного года. Задержки с материалами нет, а те материалы, которые здесь демонтируются, вывозятся и учитываются», — заявил он.

При этом работы на мосту будут продолжаться и после открытия технического движения, до апреля следующего года.

«Надо будет поставить знаки, настроить движение, установить светофоры, принять документацию. Мы не можем сказать, что объект сдан, если документация не принята», — добавил Шлыков.

Чиновник уточнил, что в течение 2023 года подрядчик должен успеть выполнить работы на 41 миллион и 902 тысячи рублей, а в 2024 году — на 52 миллиона и 451 тысячу. Цена, по его словам, «может измениться как в верхнюю, так и в нижнюю сторону».

Подрядчик уточнил, что техническое движение откроют без укладки верхнего слоя асфальта.

«В сентябре будут делаться тротуары и благоустройство придомовых территорий, — пояснил подрядчик. — Это и установка системы „Безопасный город“, опор освещения и прочего. Все бортовые камни мы также можем не успеть установить к сентябрю, так как сейчас мы все силы кинули на то, чтобы открыть проезжую часть».