В мэрии Калининграда назвали дату открытия технического движения по мосту на Суворова

В мэрии Калининграда назвали дату открытия технического движения по мосту на Суворова
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

Движение по мосту на Суворова планируют открыть с опережением графиков, заложенных в контракте. Об этом в среду, 14 июня, сообщил первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.

«При благоприятной погоде мы хотим открыть тут движение к сентябрю, к началу учебного года. Задержки с материалами нет, а те материалы, которые здесь демонтируются, вывозятся и учитываются», — заявил он.

При этом работы на мосту будут продолжаться и после открытия технического движения, до апреля следующего года.

«Надо будет поставить знаки, настроить движение, установить светофоры, принять документацию. Мы не можем сказать, что объект сдан, если документация не принята», — добавил Шлыков.

Чиновник уточнил, что в течение 2023 года подрядчик должен успеть выполнить работы на 41 миллион и 902 тысячи рублей, а в 2024 году — на 52 миллиона и 451 тысячу. Цена, по его словам, «может измениться как в верхнюю, так и в нижнюю сторону».

Подрядчик уточнил, что техническое движение откроют без укладки верхнего слоя асфальта.

«В сентябре будут делаться тротуары и благоустройство придомовых территорий, — пояснил подрядчик. — Это и установка системы „Безопасный город“, опор освещения и прочего. Все бортовые камни мы также можем не успеть установить к сентябрю, так как сейчас мы все силы кинули на то, чтобы открыть проезжую часть».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter