При строительстве съездов с путепровода на Суворова рабочие наткнулись на быки старинного моста (фото)

При строительстве съездов с путепровода на Суворова рабочие наткнулись на быки старинного моста (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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При строительстве съездов с путепровода на улице Суворова рабочие наткнулись на быки старинного моста. Об этом журналистам сообщил Сергей Егоренко, главный инженер компании «Инпэкс», занимающейся реконструкцией объекта.

«Там, где у нас сейчас вибромолот стоит, мы наткнулись на старые быки от моста, — пояснил представитель подрядчика. — Местные жители сказали, что там был немецкий мост, а бетонные быки с обеих сторон остались. Они четырехметровой глубины. Второй день мы их уже долбим».

Егоренко предположил, что техника должна справиться с непредвиденной трудностью примерно за неделю.

«Может, даже не за неделю, а за три дня он их демонтирует, — добавил он. — Просто раньше дорога была до быков, а сейчас еще одна полоса пристраивается, и они попали в проезжую часть. Нам надо где-то на 1,2 метра их демонтировать, чтобы выполнить „пироги“ по песку и щебню».

Напомним, что техническое движение по мосту на Суворова власти и подрядчик пообещали открыть к 1 сентября этого года.

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