Калининградские власти планируют демонтировать брусчатку с улицы Багратиона

В мэрии Калининграда запланировали демонтаж брусчатки и трамвайных путей на улице Багратиона. Об этом в среду, 14 июня, сообщил журналистам первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.



«У нас пока окончательного решения нет, но в планах мы имеем следующее: там демонтировать брусчатку и остатки трамвайных рельсов. Возможно, оставить часть брусчатки и трамвайных рельсов непосредственно возле объекта культурного наследия, возле этих ворот, как элемент, показывающий, как тут раньше все было организовано», — заявил Шлыков.

Чиновник добавил, что эти работы «еще в стадии эскизирования», но вопрос власти намерены проработать течение года.

«В этом году улицу Багратиона мы точно делать не будем, — продолжил Шлыков. — Нам надо сейчас с мостом разобраться».