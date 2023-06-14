Калининградские власти планируют демонтировать брусчатку с улицы Багратиона

Калининградские власти планируют демонтировать брусчатку с улицы Багратиона
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В мэрии Калининграда запланировали демонтаж брусчатки и трамвайных путей на улице Багратиона. Об этом в среду, 14 июня, сообщил журналистам первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.

«У нас пока окончательного решения нет, но в планах мы имеем следующее: там демонтировать брусчатку и остатки трамвайных рельсов. Возможно, оставить часть брусчатки и трамвайных рельсов непосредственно возле объекта культурного наследия, возле этих ворот, как элемент, показывающий, как тут раньше все было организовано», — заявил Шлыков.

Чиновник добавил, что эти работы «еще в стадии эскизирования», но вопрос власти намерены проработать течение года.

«В этом году улицу Багратиона мы точно делать не будем, — продолжил Шлыков. — Нам надо сейчас с мостом разобраться».

Напомним, что демонтаж брусчатки на Багратиона проходил по частям. Еще в ноябре 2020 года глава администрации Елена Дятлова, ссылаясь на «мнение жителей», заявляла, что «однозначно брусчатку необходимо убирать там, где она является препятствием для пересечения перекрёстков». В частности, это касалось и пересечения Ленинского проспекта с улицей Багратиона, где булыжник был демонтирован.

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