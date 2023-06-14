Шлыков — о переносе труб с моста на Суворова: «Говорить об этом преждевременно» (фото)

Шлыков — о переносе труб с моста на Суворова: «Говорить об этом преждевременно» (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Перенос труб с тротуара путепровода на улице Суворова может быть в очередной раз передвинут. Об этом в среду, 14 июня, журналистам рассказал первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.

«Видите, здесь теплотрасса лежит, — обратил внимание прессы на трубы Шлыков. — Это будет следующий этап работ на этом участке. Инфраструктурный проект очень сложный. Нам нужно сделать эстакаду, перейти железнодорожные пути и вынести линейный объект на эстакаду — только тогда мы сможем открыть движение по обеим сторонам тротуара. До этого момента мы организуем движение, как это и раньше было, с помощью навигации, чтобы пешеходы заранее знали, что один из тротуаров непроходим».

Проект эстакады, по словам Шлыкова, сейчас прорабатывается, но «говорить о его скорейшей реализации пока преждевременно».

«Это очень дорогостоящий проект, не все согласования мы получили от различных служб, — заметил чиновник. — Проход через железнодорожные пути — один из самых сложных участков с точки зрения инженерной работы».

Отметим, что ранее в мэрии поясняли, что строительство дополнительной эстакады под инженерные сети запланировано на 2024 год. При этом проект эстакады  был создан еще в конце 2015 года. Перенос труб бюджету обойдется приблизительно в 48 миллионов рублей.

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