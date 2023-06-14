В мэрии Калининграда раскритиковали дорожки из теннисита на острове Канта

В мэрии Калининграда раскритиковали дорожки из теннисита на острове Канта
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Представитель мэрии Калининграда раскритиковал экологичное покрытие для парковых дорожек, применявшееся на острове Канта. По словам первого заместителя главы администрации Калининграда Игоря Шлыкова, теннисит не стоит применять в других парках города. В частности, власти не стали рассматривать этот материал для прогулочных дорожек в Макс-Ашманн-парке.

«Нет, над тенниситом мы не думали, — сообщил Шлыков. — Во-первых, он маркий, оставляет следы особенно на белой обуви. Кто там был (в парке на острове Канта — прим. „Нового Калининграда“), видел. Мы хотим все-таки применить тот материал, о котором я сказал».

Напомним, что ранее на дорожки из теннисита жаловался «Комсомольской правде» замдиректора Кафедрального собора Григорий Хуциев. По его словам, покрытие пострадало от «вандалов на двух колесах» — дорожки покрылись колеями от колес велосипедов и самокатов.

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