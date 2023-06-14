В мэрии Калининграда раскритиковали дорожки из теннисита на острове Канта

Представитель мэрии Калининграда раскритиковал экологичное покрытие для парковых дорожек, применявшееся на острове Канта. По словам первого заместителя главы администрации Калининграда Игоря Шлыкова, теннисит не стоит применять в других парках города. В частности, власти не стали рассматривать этот материал для прогулочных дорожек в Макс-Ашманн-парке.



«Нет, над тенниситом мы не думали, — сообщил Шлыков. — Во-первых, он маркий, оставляет следы особенно на белой обуви. Кто там был (в парке на острове Канта — прим. „Нового Калининграда“), видел. Мы хотим все-таки применить тот материал, о котором я сказал».