Власти решили капитально отремонтировать 100-метровый участок ул. Олимпийской

Администрация Калининграда ищет подрядчика, который займется капитальным ремонтом части ул. Олимпийской, части тротуара на Каштановой аллее и обустройством парковки. Торги объявлены на портале госзакупок.



Победителю предстоит отремонтировать отрезок ул. Олимпийской длиной чуть более 100 метров (от дороги по ул. Борзова до дома № 103 б по ней же) с устройством парковочных мест у детсада № 122. Также нужно будет обустроить тротуар на Каштановой аллее от ул. Борзова до Областного перинатального центра.

Начальная (максимальная) цена контракта — 20,9 млн рублей. Работы нужно выполнить за 72 дня.