Операторы «Безопасного города» помогли калининградке отыскать ребенка (видео)

Операторы «Безопасного города» помогли установить местонахождение ребенка, которого разыскивала мать. Об этом сообщается на странице комплекса «ВКонтакте».

В полицию Московского района обратилась женщина с заявлением о том, что ее дочь ушла от подружки и к назначенному времени домой не вернулась. Операторы «Безопасного города» просмотрели видеозаписи и зафиксировали маршрут передвижения ребенка. Выяснилось, что девочка на автобусе уехала в незнакомое для нее место, а затем пересела на другой вид общественного транспорта, стараясь добраться домой. У ребёнка разрядилась батарея на телефоне, и она не смогла позвонить родителям.

В режиме онлайн операторы передавали инспекторам по делам несовершеннолетних подробную информацию о местонахождении и маршруте передвижения подростка. Судя по информации с камер видеонаблюдения, дочь женщины находилась в трамвае, который передвигался по маршруту номер пять. Сотрудник ПДН вместе с мамой девочки приехали к остановочному пункту «Рыбная деревня», чтобы встретить ребёнка.