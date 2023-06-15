Калининградским фермерам собираются запретить строить дома на землях сельхозназначения

Калининградским фермерам собираются запретить строить дома на землях сельхозназначения
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Сельское хозяйство

В Калининградской области могут запретить фермерам строить жилье на землях сельхозназначения. Соответствующий проект закона представил в региональном Заксобрании заместитель министра сельского хозяйства Сергей Бусуркин.

По словам Бусуркина, региональный закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области» не приведен в соответствие с федеральным законодательством, и некоторые фермеры продолжают строить рядом со своими участками жилые дома. Замминистра добавил, что по пути запрета на подобное строительство уже пошли Московская и Ленинградская области, а также Краснодарский край.

«Мотивировка у всех одна и та же — защита земель сельхозназначения. Для Калининградской области это наиболее актуально, потому что при строительстве нарушается мелиоративная сеть, и восстановить ее крайне сложно. Он затапливает и свои земли, и земли соседей. Единственное, что можно сделать — это строить свои дома на землях населенных пунктов. А на землях сельхозназначения позволительно строить только объекты сельхозназначения», — пояснил Бусуркин.

Законопроект депутаты попытались раскритиковать. По их словам, документ противоречит устоявшейся хуторной системе региона.

«Я не готов спорить о гипотетическом фермере и гипотетических земельных участках, — ответил на замечание Бусуркин. — Но по крайней мере обращений было совсем немного, единицы».

«Обращения будут, когда мы примем запрещающий закон, — возразил депутат Александр Орехов. — Когда придут к ним сносить дома или бытовые постройки, тогда они пойдут обращаться, но ничего нельзя уже будет сделать, потому что закон будет принят».

На эту реплику Бусуркин ответил, что министерством проведен мониторинг, и сейчас «практически нет спорных объектов, построенных на землях сельхозназначения».

«Кто сейчас в стадии строительства или построит и зарегистрирует до вступления закона в силу, на них это распространяться не будет», — пояснил замминистра.


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