Алиханов о запрете для мигрантов ряда профессий: «У меня 500 калининградцев получили работу»

Алиханов о запрете для мигрантов ряда профессий: «У меня 500 калининградцев получили работу»
Антон Алиханов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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После введения в Калининградской области запрета трудовым мигрантам заниматься определенными видами деятельности, полсотни жителей региона смогли трудоустроиться. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы, в частности, например, два года уже как запретили работать иностранцам в такси, в общественных перевозках вообще, в медицине, в образовании, в социальной сфере, они не могут, например, в хлебопекарнях работать... У меня спрашивали: „А как изменилась цена на такси?“. Отвечаю: „Никак. В том смысле, что не выросла“. Но вот по моей статистике, у меня 500 калининградцев получили работу — они смогли трудоустроиться благодаря вот этому решению. Вопрос того, чего ты выбираешь: ты сэкономил на дешевой „мигрантской“ рабочей силе, но получил больше расходов с точки зрения адаптации, возможных каких-то негативных последствий и так далее», — заявил Алиханов.

В июле 2021 года в Калининградской области запретили привлекать иностранных граждан, работающих по патентам, к определённым видам трудовой деятельности. В частности, речь идет о производстве хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, а также кондитерских изделий, детского питания и диетических продуктов. Также мигрантам запрещено заниматься перевозкой пассажиров в общественном транспорте или такси, работать в отельном бизнесе, сфере трудоустройства, а также школьного и дошкольного образования. В феврале 2023 года губернатор Антон Алиханов отметил, что «никакого кризиса не случилось на рынке» и предложил расширить список запрещенных для трудовых мигрантов профессий.

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