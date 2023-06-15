Алиханов о запрете для мигрантов ряда профессий: «У меня 500 калининградцев получили работу»

После введения в Калининградской области запрета трудовым мигрантам заниматься определенными видами деятельности, полсотни жителей региона смогли трудоустроиться. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).



«Мы, в частности, например, два года уже как запретили работать иностранцам в такси, в общественных перевозках вообще, в медицине, в образовании, в социальной сфере, они не могут, например, в хлебопекарнях работать... У меня спрашивали: „А как изменилась цена на такси?“. Отвечаю: „Никак. В том смысле, что не выросла“. Но вот по моей статистике, у меня 500 калининградцев получили работу — они смогли трудоустроиться благодаря вот этому решению. Вопрос того, чего ты выбираешь: ты сэкономил на дешевой „мигрантской“ рабочей силе, но получил больше расходов с точки зрения адаптации, возможных каких-то негативных последствий и так далее», — заявил Алиханов.