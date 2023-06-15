Депутат: калининградские застройщики мимикрируют под фермеров, чтобы строить на сельхозземлях

Калининградский депутат Заксобрания Валерий Губаров заявил, что некоторые застройщики начали мимикрировать под фермеров, чтобы застраивать земли сельхозназначения. Об этом председатель постоянного комитета по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды заявил по время обсуждения поправки в региональный закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области».



«Те люди, которые строятся, я бы не назвал их фермерами, которым жизненно необходимы эти дома для ведения своего хозяйства, — заявил Губаров. — Это немножко другие фермеры, которым эти дома немножко для других целей».

Когда коллеги выступили с критикой законопроекта, предложенного минсельхозом, Губаров продолжил аргументацию.

«Коллеги, закон внес губернатор. Он настаивает, что это лазейка для недобросовестных строителей, — продолжил депутат. — Честно говоря, мы занимаемся этим плотно уже два месяца. Я посмотрел дома, которые там строятся. Так оно и есть, оказывается. Строят те, кому это не жизненно необходимо для развития сельского хозяйства. Строят те, кому... Сами понимаете. Там все законно: открыто КФХ, оформлена земля под КФХ и люди строятся. Фактически это не КФХ, а так».

По словам Губарова, новый закон запретит строить на сельхозземлях только жилье. На складские и административные здания для фермерских нужд запрет не распространяется.