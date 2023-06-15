Депутат: калининградские застройщики мимикрируют под фермеров, чтобы строить на сельхозземлях

Депутат: калининградские застройщики мимикрируют под фермеров, чтобы строить на сельхозземлях
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Сельское хозяйство

Калининградский депутат Заксобрания Валерий Губаров заявил, что некоторые застройщики начали мимикрировать под фермеров, чтобы застраивать земли сельхозназначения. Об этом председатель постоянного комитета по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды заявил по время обсуждения поправки в региональный закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области».

«Те люди, которые строятся, я бы не назвал их фермерами, которым жизненно необходимы эти дома для ведения своего хозяйства, — заявил Губаров. — Это немножко другие фермеры, которым эти дома немножко для других целей».

Когда коллеги выступили с критикой законопроекта, предложенного минсельхозом, Губаров продолжил аргументацию.

«Коллеги, закон внес губернатор. Он настаивает, что это лазейка для недобросовестных строителей, — продолжил депутат. — Честно говоря, мы занимаемся этим плотно уже два месяца. Я посмотрел дома, которые там строятся. Так оно и есть, оказывается. Строят те, кому это не жизненно необходимо для развития сельского хозяйства. Строят те, кому... Сами понимаете. Там все законно: открыто КФХ, оформлена земля под КФХ и люди строятся. Фактически это не КФХ, а так».

По словам Губарова, новый закон запретит строить на сельхозземлях только жилье. На складские и административные здания для фермерских нужд запрет не распространяется.

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