В Калининградской области намерены изменить время комендантского часа для детей

В Калининградской области хотят сократить время, когда несовершеннолетним можно находиться в общественных местах без сопровождения родителей. Такие законодательные поправки обсуждали на заседании профильного комитета депутаты областного Заксобрания.



Поправки к региональному закону «О защите прав и законных интересов ребенка в Калининградской области» разработаны областными депутатами «в целях совершенствования мер по недопущению негативного воздействия на здоровье и развитие детей».

Федеральным законодательством предусмотрено, что субъекты могут устанавливать ограничения по пребыванию несовершеннолетних в ночное время (с 22:00 до 06:00) в общественных местах без родителей или лиц, их заменяющих. При этом субъекты могут менять временные рамки и возраст детей, для которых установлены ограничения.

По словам депутата областного Заксобрания Нины Федоровой, в 2004 году в регионе было установлено время комендантского часа для детей до 18 лет с 24:00 до 06:00.

«Оперативная обстановка свидетельствует о целесообразности установления более гибкого правового регулирования в Калининградской области периода ночного времени, в том числе, с учетом сезонных условий», — отметила Федорова.

Поправками предлагается установить ограничения на нахождение в общественных местах без сопровождения родителей и лиц их заменяющих для детей до 18 лет в период с 22:00 до 06:00. При этом в период летних каникул (с 1 июня по 31 августа) предполагается, что дети в возрасте от 16 до 18 лет смогут гулять без родителей чуть дольше — с 23:00 до 06:00.

Внесение изменений в законопроект уже согласованы региональным правительством и областным управлением Минюста, а также поддержаны областной Общественной палатой.

«Мы указываем, что, конечно, потребуется большая разъяснительная работа и все будут понимать то, что да, какая-то экстренная ситуация, мера... Но мы же говорим о не просто нахождении ребенка, то есть когда он идет спокойно... А о нахождении ребенка в определенном состоянии с нарушением определенных норм общественного поведения, понимаете? Когда ребенок идет в аптеку, покупает лекарство и возвращается домой — это тот единичный, частный случай, который, я думаю, не будет рассматриваться», — ответила Федорова на предложение коллеги прописать список общественных мест, на которые распространяются ограничения.

В итоге члены комитета по соцполитике решили рекомендовать Заксобранию принять законопроект на ближайшем заседании в первом и втором окончательном чтении. Если депутаты одобрят поправки, то они должны будут вступить в силу с 1 сентября 2023 года.