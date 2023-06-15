Мэрия Калининграда запланировала рейд против нелегальных торговцев на улице Леонова

В Калининграде на улице Леонова собираются провести рейд против нелегальных торговцев. Поводом для него стало обращение калининградки, пожаловавшейся на драку торговцев.



«Подскажите, есть ли управа на торговцев у „Spar“ на Леонова? — написала женщина. — Зимой там сидело 3-4 старушки. Сейчас они, видимо, отпочковались, и их там уже с десяток. Кстати, самое лучшее место у бетонного ограждения — из-за него как-то подрались бабушки. Тот ещё спарринг был, конечно. И всё же — можно ли сократить (а лучше вообще убрать) эти торговые точки? Женщины облюбовали весь пятачок, очень неудобно ходить и сложно игнорировать их приставания».

В пресс-службе мэрии города пояснили, что муниципальный контроль «регулярно составляет на незаконных торговцев протоколы».

«По некоторым из них уже приняты десятки судебных решений о штрафах по 3-4 тыс рублей, — пояснили в мэрии. — К сожалению, больше полномочий, чем составить протокол и передать его в Мировой суд, у администрации города нет. Попросим коллег снова выйти с рейдом на эту улицу».