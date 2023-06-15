В правительстве назвали условия для начала строительства железной дороги в Янтарный

В правительстве назвали условия для начала строительства железной дороги в Янтарный
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки

Железная дорога в Янтарный появится только после того, как в курортном поселке появится круглогодичная туристическая инфраструктура. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры, отвечая на очередное замечание калининградцев в комментариях на странице губернатора Антна Алиханова «ВКонтакте». Там жители снова назвали транспортную доступность Янтарного неудовлетворительной.

«На железной дороге рассматривали возможность восстановления пригородного железнодорожного сообщения с Янтарным, — сообщили в министерстве. — Чтобы было основание для восстановления железнодорожного сообщения, необходимо строить в Янтарном инфраструктуру для круглогодичного отдыха — санатории, базы отдыха, кинотеатры, рестораны, кафе, развлекательные центры и так далее».

Напомним, что Калининградская железная дорога приступила к демонтажу железнодорожных путей, ведущих в Янтарный, в декабре 2017 года, что вызвало резкую реакцию занимавшего тогда должность главы администрации городского округа Алексея Заливатского. Спор между Заливатским и руководством КЖД растянулся на месяцы.

В июле 2021 года министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина сообщила, что региональные власти рассматривали вариант строительства велодорожки вместо железнодорожной ветки в Янтарный, однако в КЖД не согласились с такой перспективой.

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