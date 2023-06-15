Евгений Маслов о судьбе «Дома Наполеона» в Правдинске: «Там будет музей, гостиница и кафе» (фото)

В правдинском «Доме Наполеона», несколько лет простоявшем в строительнызх лесах, планируется разместить музей и гостиницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя службы госохраны ОКН Евгения Маслова.



«Судьба знакового объекта истории, Дома Наполеона, наконец-то определена, — заявил Маслов. — Заброшенное и разрушающееся трехэтажное здание с мансардой обрело владельца. Объект и землю под ним купила калининградская фирма, которая уже имеет опыт владения подобными памятниками истории. Компания решительно настроена на реконструкцию дома и модернизацию его в объект притяжения туристов».

По словам Маслова, новый собственник планирует открыть в здании музей, гостиницу и кафе. В этом инвестора поддерживают местные власти, так как объект поможет создать в Правдинске полноценный туристический комплекс. Чиновник также отметил, что «Дом Наполеона» даже сейчас пользуется большой популярностью у туристов, несмотря на заброшенный вид.

По данным сайта «Пруссия39», дом с магазином был построен во Фридланде на Пульвер-штрассе не позднее XVIII века. Здание знаменито тем, что в нём в июне 1807 года, после сражения под Фридландом, останавливался Наполеон Бонапарт. В память об этом событии на северном фасаде в 2001 году была установлена памятная доска.

В середине нулевых здание выкупил шурин экс-мэра Москвы Юрия Лужкова бизнесмен Виктор Батурин. Изначально он планировал сделать из него музей, связанный с эпохой Наполеона, в котором размещался бы ресторан. Предполагалось, что открытие произойдет в 2008 году, но судебные процессы и споры о разделе имущества при разводе с супругой Яной Рудковской несколько изменили эти планы, а после ареста предпринимателю стало не до восстановления объекта.

Пока сам Батурин занимался судами, Рудковская успела выставить дом Наполеона на торги и даже предложить приобрести историческую недвижимость Жерару Депардье, получившему российское гражданство. Впрочем, сам актер эти слухи не подтверждал и не опровергал, а дом все продолжал ветшать.

В конце декабря прошлого года глава администрации Правдинского городского округа Владимир Устинов заявил, что здание требует полной реконструкции, а именно «сноса и нового строительства».