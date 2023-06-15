В Калининграде намерены поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 37 рублей

В Калининграде намерены поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 37 рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспорт: стоимость проезда

1 июля в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах стоимость проезда вырастет до 37 рублей. Соответствующий приказ опубликован на сайте региональной Службы по тарифам.

В соответствии с документом покупка билета по карте «Волна Балтики» обойдется в 28 рублей (вместо нынешних 25 рублей), по банковской карте — 33 рубля, а за наличные — в 37 рублей (сейчас 28 рублей). Соответствующие цены будут распространяться и на провоз багажа.

Напомним, что о грядущем повышении цены на проезд горвласти предупреждали еще в апреле. Также в мэрии Калининграда рассказывали, что общественный транспорт хотят оснастить датчиками пассажиропотока, чтобы анализировать спрос на конкретные маршруты и остановки, а также увеличить штрафы за неработающие в автобусах кондиционеры.


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