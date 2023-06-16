Синоптики прогнозируют тёплые и дождливые выходные в Калининграде

В Калининграде ожидаются тёплые и дождливые выходные. По данным Гидрометцентра РФ, в пятницу днём будет облачно с прояснениями, +25°, возможен небольшой дождь. В субботу и воскресенье дневная температура будет держаться на уровне +21° — +22°. Ночью ожидается +12° — +13°. Оба дня будет идти дождь.



Калининградский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также прогнозирует дожди на все три дня. В пятницу ожидается +23° днём и +12° ночью, в субботу и воскресенье — +22° днём и +12° ночью.