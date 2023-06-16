Власти разрешили построить паркинг на ул. Тургенева в Зеленоградске

Власти разрешили построить паркинг на ул. Тургенева в Зеленоградске
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Региональные власти выдали разрешение на строительство паркинга по улице Тургенева в Зеленоградске. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Общая площадь объекта составит 2032 кв. м. Одноэтажное здание появится в районе водонапорной башни, на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010206:320. Разрешение на строительство получила компания «Зеленоградск-транс 1», оно действует до 2 июня 2026 года.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителем и владельцем «Зеленоградск-транс 1» выступает Галина Авраменко. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.

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