Власти разрешили построить паркинг на ул. Тургенева в Зеленоградске

Региональные власти выдали разрешение на строительство паркинга по улице Тургенева в Зеленоградске. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Общая площадь объекта составит 2032 кв. м. Одноэтажное здание появится в районе водонапорной башни, на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010206:320. Разрешение на строительство получила компания «Зеленоградск-транс 1», оно действует до 2 июня 2026 года.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителем и владельцем «Зеленоградск-транс 1» выступает Галина Авраменко. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.