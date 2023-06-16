Сергей Мельников обвинил экологов в том, что они препятствуют спилу сухих деревьев

Сергей Мельников обвинил экологов в том, что они препятствуют спилу сухих деревьев
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Глава администрации Балтийска Сергей Мельников обвинил защитников придорожных аллей в том, что они не дают дорожникам спиливать сухие деревья вдоль дорог. Об этом чиновник написал в комментариях паблика «Типичный Балтийск» под требованием спилить засохшие ясени вдоль трассы «Калининград-Балтийск».

«На отрезке с Приморска до Кострово насчитали 19 абсолютно сухих деревьев, — пожаловался один из жителей, опубликовавший фотографии на стене сообщества. — Причём, там ещё много наполовину сухих. При большой загруженности трасс и с нашими ветрами это опасно для жизни!»

«Великолепный пост, очень своевременный, — отреагировал Мельников. — Сейчас расскажу, что сделала уже администрация округа. Если помните, то общественная организация „спасём аллеи области“ (точное название „Аллеи Калининградской области“ — прим. „Нового Калининграда“) своей активной деятельностью практически остановила работу на территории области. Полномочия по обрезке этих деревьев на межмуниципальной дороге — это обязательства Управления дорожного хозяйства. Округ за два года демонтировал своими силами на дорогах более 45 аварийных деревьев. Обращение в УДХ с приложением порубочных билетов направлено, ждём выполнения работ».

Мельников добавил, что лично работает над проблемой вместе с министерством развития инфраструктуры и «очень переживает» на эту тему.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter