Сергей Мельников обвинил экологов в том, что они препятствуют спилу сухих деревьев

Глава администрации Балтийска Сергей Мельников обвинил защитников придорожных аллей в том, что они не дают дорожникам спиливать сухие деревья вдоль дорог. Об этом чиновник написал в комментариях паблика «Типичный Балтийск» под требованием спилить засохшие ясени вдоль трассы «Калининград-Балтийск».



«На отрезке с Приморска до Кострово насчитали 19 абсолютно сухих деревьев, — пожаловался один из жителей, опубликовавший фотографии на стене сообщества. — Причём, там ещё много наполовину сухих. При большой загруженности трасс и с нашими ветрами это опасно для жизни!»

«Великолепный пост, очень своевременный, — отреагировал Мельников. — Сейчас расскажу, что сделала уже администрация округа. Если помните, то общественная организация „спасём аллеи области“ (точное название „Аллеи Калининградской области“ — прим. „Нового Калининграда“) своей активной деятельностью практически остановила работу на территории области. Полномочия по обрезке этих деревьев на межмуниципальной дороге — это обязательства Управления дорожного хозяйства. Округ за два года демонтировал своими силами на дорогах более 45 аварийных деревьев. Обращение в УДХ с приложением порубочных билетов направлено, ждём выполнения работ».

Мельников добавил, что лично работает над проблемой вместе с министерством развития инфраструктуры и «очень переживает» на эту тему.