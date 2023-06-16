В центре Калининграда обещают два дня подряд показывать световое шоу

В центре Калининграда обещают два дня подряд показывать световое шоу
Фото: Новый Калининград
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В Калининграде в преддверии Дня молодежи запланировали 16 и 17 июня устраивать световые шоу на площади Победы (0+). Об этом сообщает региональное министерство молодежной политики.

В ведомстве уточняют, что «захватывающее» световое шоу будет проецироваться на здание городской администрации. Представления должны стартовать в 22:00 (с перерывом в 15 минут) и продлиться до полуночи.

Фестиваль День молодёжи будет праздноваться в последнюю субботу месяца — 24 июня на стадионе «Калининград» (бесплатный билет на сайте: деньмолодёжи2023.рф).

«Приходи на световое шоу и фестиваль День молодёжи — и ты точно не пожалеешь. Вместе мы создадим незабываемые воспоминания», — обещают в министерстве.

Как передает корреспондент «Нового Калининграда», на площади Победы уже начали устанавливать оборудование для проведения светового шоу.



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