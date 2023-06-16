Игорь Шлыков пояснил, как платить за проезд столько же, сколько и до повышения тарифа

Игорь Шлыков пояснил, как платить за проезд столько же, сколько и до повышения тарифа
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспорт: стоимость проезда

Первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков объяснил калининградцам, что они должны сделать, чтобы для них не выросла стоимость проезда в общественном транспорте с 1 июля. В пятницу, 16 июня, чиновник объяснил журналистам, что увеличение тарифов действительно произойдет, но способ сэкономить останется.

«В средствах массовой информации уже пошла новость об увеличении тарифа, — сообщил Шлыков. — Я бы хотел сказать, что тариф на проезд увеличится не в „КалининградГорТрансе“, а на всем пассажирском транспорте Калининграда. Это касается автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси».

Далее Шлыков пояснил, что для пользователей карты «Волна Балтики» стоимость проезда вырастет всего на три рубля (с 25 до 28 рублей).

«Тем, кто ездил за наличные, если они продолжают оставаться на этом же способе оплаты проезда, стоимость проезда составит 37 рублей, — продолжил он. — Тем, кто пользовался безналичным способом оплаты, то есть банковской картой, проезд будет стоить 33 рубля. Это касается цен, которые установлены службой по тарифам».

Шлыков добавил, что разницей цен на проезд городские власти хотят постепенно настроить горожан на пользование картой «Волна Балтики». Сейчас, как уверяет чиновник, ей пользуются всего 13% жителей.

«Это около 10-15 тысяч человек, регулярно пользующихся транспортной картой, — добавил Шлыков. — Правильней было бы переходить от наличного и безналичного расчета на „Волну Балтики“. Тогда для горожан проезд вообще не поднимается. Если они платили ранее 28 рублей, то, перейдя на карту „Волна Балтики“ они будут платить также 28 рублей».

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