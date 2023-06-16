«Хороший глава» и «плохой заместитель»: Китаев рассказал о «показательных выступлениях» чиновников

Сити-менеджер Гусева Александр Китаев рассказал о том, какие «показательные выступления» могут устраивать перед населением главы муниципалитетов. Свои рассуждения на эту тему чиновник озвучил в прямом эфире калининградского ЦУР.



По словам главы администрации муниципалитета, де-юре он обязан свой ежегодный отчет проводить перед депутатами, но на мероприятие «традиционно» приглашаются и местные жители. «Не сгоняем силой всех сотрудников „подведов“ (подведомственных учреждений — прим. „Нового Калининграда“) для того, чтобы они создавали толпу и сделали эффект присутствия. Кому интересно — те приходят. Сгонять силой для того, чтобы люди посидели — ну, я считаю, это верхом кретинизма по той причине, что в это время они лучше пускай исполняют свои должностные обязанности, либо придут в семью и побудут с семьей. А слушать о том, какой молодец глава и его команда, наверное интересно, но, увы, не очень эффективно. Вот, по сути, причина, почему тех сборищ, которые собирались раньше, не устраиваем», — пояснил Китаев.

Также сити-менеджер рассказал о том, что не любит устраивать личный прием с привлечением своих подчиненных: «Равно как я не устраиваю приемов граждан со своими заместителями: когда „хороший глава“ на вопросы гражданина отвечает, что „плохой заместитель“ не сделал и начинает его публично ругать и критиковать, и, может быть, даже выгонять. Я за все решения и все вопросы несу ответственность сам, поэтому вот таких показательных выступлений не устраиваю», — заключил Китаев.