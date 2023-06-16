В Калининграде на неделю закрыли проезд по части ул. Брусничной

Для прокладки водопроводной сети на неделю закрылось движение транспорта по участку ул. Брусничной. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

«С 16 июня по 3 июля 2023 года прекращается движение транспортных средств по ул. Брусничной от ул. Галактической до дома № 144 «г» по проспекту Победы. Ответственность за установку ограждений и дорожных знаков согласно согласованным схемам организации дорожного движения съемок и за безопасность движения пешеходов и транспорта во время проведения работ возложена на ООО «Специализированный застройщик „Эко-город“», — уточняется в сообщении.