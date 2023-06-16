В Калининградской области насчитали восемь «стобалльников» по итогам трех ЕГЭ

В Калининградской области насчитали восемь «стобалльников» по итогам трех ЕГЭ
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Восемь выпускников в регионе набрали сто баллов на трех ЕГЭ. О предварительных результатах экзаменационной кампании сообщило областное министерство образования.

Из восьми стобалльников пятеро отличились по химии, двое — по литературе, и один сдал с самым высоким результатом экзамен по географии. Это одиннадцатиклассники из Калининграда, которые учатся в гимназиях 32и 22, школах №№ 33 и 57, лицее № 35 имени Буткова. Также в числе тех, кто набрал 100 баллов, — ученики «Школы Будущего» посёлка Большое Исаково и школы Зеленоградска.

В экзамене по химии участвовали 486 выпускников региона, по литературе — 467, по географии — 70.

отмечается, что на следующей неделе станут известны результаты по другим предметам.

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