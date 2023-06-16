Власти ищут подрядчика для архитектурной подсветки Медового и Деревянного мостов за 39 млн (эскизы)

Эскизы из проектной документации.

Администрация Калининграда объявила торги на архитектурную подсветку двух исторических мостов — Деревянного и Медового. Информация опубликована на портале госзакупок.

В обоих случаях нужно будет прокладывать питающий кабель и заменять «навигационное оборудование». Подсветку нужно сделать за 150 дней (по 75 дней на каждый мост), для этого будут устанавливать строительные леса.

Оба моста являются объектами культурного наследия. Деревянный относится к 1903-1904 годам постройки, Медовый — 1879-1882 годам.