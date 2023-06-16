Власти хотят отремонтировать кирху королевы Луизы в исторических цветах до конца осени

Власти хотят отремонтировать кирху королевы Луизы в исторических цветах до конца осени
Визуализация проекта
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На портале госзакупок объявлены торги по поиску подрядчика, который займется ремонтом кирхи королевы Луизы в Калининграде. За это власти готовы отдать 32,6 млн рублей.

Отремонтировать нужно фасад и крышу здания. Также в планах — отремонтировать двери, крыльца и заменить систему водостоков. Срок выполнения работ — до 30 ноября.

Ранее историко-культурная экспертиза одобрила ремонт кирхи королевы Луизы в Калининграде в историческом цвете. «Принято за основу решение по использованию кровельной жести графитового цвета с укладкой в фальц. По фасадам предложено и принято решение по колеру фасадных плоскостей — серокоричневый (светлый) цвет. По декоративной отделке углов и деталей — контрастный светлый руст», — отмечалось в акте.

Перед этим власти заявили о планах отремонтировать и перекрасить кирху королевы Луизы, в которой сегодня находится Театр кукол. За время существования здания его перекрашивали несколько раз — и до Второй мировой войны, и после неё. На заседании научно-методического совета при службе охраны памятников варианты преображения кирхи представили архитектор Артур Сарниц и руководитель компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.

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