Власти хотят отремонтировать кирху королевы Луизы в исторических цветах до конца осени

На портале госзакупок объявлены торги по поиску подрядчика, который займется ремонтом кирхи королевы Луизы в Калининграде. За это власти готовы отдать 32,6 млн рублей.



Отремонтировать нужно фасад и крышу здания. Также в планах — отремонтировать двери, крыльца и заменить систему водостоков. Срок выполнения работ — до 30 ноября.

Ранее историко-культурная экспертиза одобрила ремонт кирхи королевы Луизы в Калининграде в историческом цвете. «Принято за основу решение по использованию кровельной жести графитового цвета с укладкой в фальц. По фасадам предложено и принято решение по колеру фасадных плоскостей — серокоричневый (светлый) цвет. По декоративной отделке углов и деталей — контрастный светлый руст», — отмечалось в акте.