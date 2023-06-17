Центробанк намерен до конца года запустить в магазинах оплату по лицу

Центробанк намерен до конца года запустить в магазинах оплату по лицу
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Центробанк в 2023 году планирует запустить оплату в магазинах по лицу до определенной суммы. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Регулятор считает, что этот способ оплаты будет крайне востребован, пишет «Коммерсант» со ссылкой на телеканал РБК.

Она рассказала, что биоэквайринг планируется запустить с Центром биометрических технологий, в проекте также будет участвовать Национальная система платежных карт. «С точки зрения инноваций это точно можно будет распространить на всю страну, во всех торговых сетях», — сказала Скоробогатова.

Как отмечает издание, в ноябре 2022 года банкиры предлагали снизить требования по безопасности оборудования и устройств, которые используются при биометрической аутентификации клиентов. Утверждалось, что если банки не смогут обеспечить необходимый уровень защиты, то оплата и проход «по лицу» станут невозможными до появления подходящей по качеству и цене техники.

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