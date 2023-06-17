Власти Пионерского решили отложить введение одностороннего движения на 20 улицах

Введение одностороннего движения на 20 улицах в Пионерском решили перенести на более поздний срок. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».



«Меняется срок начала действия новых знаков дорожного движения на территории Пионерского. По итогам объявленного сбора мнений продолжаем рассматривать конкретные предложения от граждан по проекту организации дорожного движения в городе, которые поступили в отдел ЖКХ и капитального строительства», — пояснили в местной администрации.

Точные сроки введения одностороннего движения власти Пионерского не называют. «О принятых решениях и начале действия новых знаков дадим информацию в соцсетях в официальных группах администрации города и телеграм-канале не позднее 28 июня», — уточняется в сообщении.

Схему движения транспорта в центральной части города планировали изменить с 19 июня. Зимой местные жители собирали подписи под петицией против введения одностороннего движения в центре Пионерского. В ней решение было названо необдуманным, ухудшающим ситуацию с движением транспорта и снижающим уровень комфорта и безопасности.

Вопрос об организации движения, в частности, планировалось вынести на городской референдум, однако местным активистам дважды отказали в его проведении. Сейчас в Пионерском собирают подписи под другой петицией — об отставке главы администрации Леонида Шибаева.