«Публичное вранье»: избирком во второй раз отказал жителям Пионерского в проведении референдума

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«Публичное вранье»: избирком во второй раз отказал жителям Пионерского в проведении референдума

Территориальная избирательная комиссия Пионерского вновь отказала местным активистам в проведении городского референдума. Последние считают позицию избиркома предвзятой, указывают на несостыковки и собирают подписи под петицией за отставку главы местной администрации Леонида Шибаева, которую хотят отправить президенту Владимиру Путину.

На сайте областного избиркома перечислены причины отказа:

— ходатайство не подписано всеми членами инициативной группы — отсутствует подпись одного члена инициативной группы;

— в отношении четырех членов инициативной группы представлены недостоверные сведения. Причем на недостоверность сведений в отношении одного из них уже ранее было указано в решении Пионерской ТИК;

— на собрании по инициированию местного референдума члены инициативной группы повторно допустили ошибку и не сформулировали конкретные вопросы, выносимые на местный референдум, и не провели голосование по ним;

— в представленном ходатайстве не отражен вопрос назначения инициативной группой лиц, уполномоченных действовать от имени этой группы, а содержится не предусмотренное законодательством обращение о регистрации этих лиц комиссией. На эту ошибку Пионерская ТИК ранее уже обращала внимание членов инициативной группы«.

Представленные активистами ходатайство и документы названы не соответствующими требованиям законодательства.

Местные активисты называют решение политически ангажированным. «Основания снова „придуманы“. Комиссии откровенно соврала в своём решении об отказе. Некомпетентные чиновники, боясь равных условий с народом публично врут, чем провоцирую напряжения людей и накаляют отставку. Считаю, что отвечать за происходящее в Пионерском должен губернатор — в его полномочиях региональная внутренняя политика», — прокомментировал ситуацию «Новому Калининграду» бывший депутат местного совета Антон Гендриксон.

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Он указал на несостыковки в решении избиркома (копия есть в распоряжении «Нового Калининграда»). «Комиссия пишет, что к ходатайству не приложен обязательный документ „Протокол собрания инициативной группы, в котором должно быть отражено решение о выдвижении инициативы проведения референдума и перечень вопросов“. Мы его приложили и все в нем отразили», — пояснил собеседник.

По его словам, в паспортных данных 5 из 16 участников инициативной группы были технические ошибки, о чем комиссия уведомила группу и назначила время для исправления. «Все 5 „забракованных“ лично пришли в назначенное время с паспортами и внесли официальное Уточнение об исправлении технических ошибок. Опять же даже при снятии этих 5 участников, требование закона о минимальном количестве учеников инициативной группы (10 человек) жители выполнили», — сказал активист.

Также Антон Гендриксон предоставил копию направленного в избирком ходатайства, в котором указаны конкретные вопросы, которые предлагалось вынести на референдум. Они вновь касаются отмены введения одностороннего движения в центре, возвращения отданных под застройку земельных участков у моря и создания городского леса на 130 га в устье реки Чистой.
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Ранее местные жители собирали подписи под петицией против введения одностороннего движения в центре Пионерского (на тот момент его хотели ввести на 14 улицах, сейчас речь идет о 20-ти, изменения должны вступить в силу в этом месяце). В ней решение названо необдуманным, ухудшающим ситуацию с движением транспорта и снижающим уровень комфорта и безопасности. Тогда удалось собрать около 1400 подписей. Глава администрации Пионерского Леонид Шибаев в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» заявлял, что все ровно наоборот: «Все говорят, что это для туристов. Это не для туристов, а для местных жителей, их безопасности и удобства. Туристы все равно будут приезжать и ставить свои машины в обоих направлениях в шахматном порядке. Если ничего не делать, ситуация только ухудшится». Активисты парировали, что на самом деле забота проявляется о застройщиках, поскольку введение одностороннего движения позволит им экономить парковочные места и подтолкнет к «точечному» появлению многоэтажек.

В конце апреля горожане подали первую заявку на проведение городского референдума, им отказали по похожим основаниям.

Сейчас в Пионерском собирают подписи под другой петицией — об отставке главы администрации Леонида Шибаева. Она адресована президенту России Владимиру Путнину, среди прочего в ней есть просьба не передавать данные поддержавших требование на другие уровни власти. Активисты опасаются, что иначе многие побоятся поставить свою подпись. По словам Антона Гендриксона, сейчас петицию подписали около 1 тыс. человек, при этом, согласно официальным данным, в городе проживают менее 13 тыс. человек.

Текст — Оксана Ошевская, фото — Юлия Власова / Новый Калининград, в материале использована фотокопия части ходатайства о проведении референдума в Пионерском

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