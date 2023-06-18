В Калининграде запустили проект летнего читального зала под открытым небом

Калининградская областная научная библиотека открыла Летний читальный зал в самом центре города, сообщает пресс-служба областного минкультуры. 0+



«В комфортном культурном пространстве среди деревьев и зелени установлены стенды с литературой на любой вкус — художественной, исторической, научно-популярной, краеведческой — любую книгу можно свободно взять для чтения», — рассказали в министерстве. Подборки с интересными книжными новинками обещают обновлять каждый день.

«Всё лето в читальном зале под открытым небом вас ждет увлекательная программа: творческие мастер-классы, экскурсии по библиотеке и вокруг нее, общение с писателями и краеведами, английский клуб „ЧаСпик“ для подростков, онлайн-викторины. И много других весёлых интеллектуальных развлечений в душевной атмосфере с любимыми книгами», — говорится в сообщении.

Летний читальный зал работает в сквере около памятника Фридриху Шиллеру с понедельника по четверг с 12:00 до 17:00 в сухую погоду.