«Яндекс» оштрафован на 2 млн рублей за непредоставление ФСБ информации о пользователях

Мировой суд в Москве назначил ООО «Яндекс» штраф в размере 2 млн рублей за непредоставление ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги». Решение было обжаловано и вступило в законную силу, сообщает ТАСС.



Действия «Яндекса» квалифицированы как «повторное неисполнение компанией обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства» (ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ), сообщила представитель суда. Как отмечает «Коммерсант» при этом по первое нарушение, было совершено в 2022 году, в СМИ ранее не сообщалось.

Первый штраф в размере 400 тыс. руб. был назначен компании Мещанским районным судом Москвы. Тогда «Яндекс» признали виновным по ч. 3 ст. 13.31 КоАП РФ. Юрист компании в суде подтверждал обстоятельства дела, но отмечал, что у «Яндекса» нет возможности соблюдать законодательство из-за антироссийских санкций. По его словам, фирма не может закупить, установить и настроить технические средства и программное обеспечение иностранного производства, которые необходимы для соблюдения законов. Защитник заявлял об отсутствии состава вменяемого административного правонарушения и об отсутствии умысла на его совершение.

На этот раз в суде «Яндекс» также признал нарушение, но просил не назначать максимальную сумму штрафа. Наказание по ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ варьируется от 2 млн до 6 млн рублей.

В 2022 году сервисы «Яндекса» были включены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете, которые, согласно закону, обязаны хранить на территории России данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий. Кроме того, до шести месяцев должны храниться сами сообщения интернет-пользователей. ОРИ также обязан предоставить эти сведения по запросу правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности.