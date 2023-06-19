В Белоруссии решили ввести химическую кастрацию для педофилов

В Белоруссии намерены применять химическую кастрацию по отношению к педофилам. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры республики.

«По инициативе Генеральной прокуратуры... подготовлены изменения в Уголовный кодекс: наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается принудительное лечение лиц, страдающих педофилией; разработан и утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в т.ч. применение химической кастрации», — говорится в сообщении ведомства.

«Главой государства поддержаны инициативы Генпрокуратуры о проработке вопросов, касающихся усиления ответственности родителей; установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри; внедрения в образовательный процесс обязательного курса на тему полового воспитания детей и молодежи; усиления контроля за ранее судимыми лицами, в т.ч. с использованием электронных браслетов», — уточняется в сообщении.