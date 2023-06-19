«Смеяться будет весь город»: власти обещают исправить упирающуюся в столбы велодорожку на ул. Грига (фото)

В Калининграде власти обязали подрядчика переделать велодорожку на ул. Грига, которая упирается в дорожные знаки и заградительные бетонные полусферы. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



По данным ведомства, подписчики телеграм-канала муниципальной администрации прислали фотографии велодорожки с улицы Грига, которые выглядят «смешно и грустно одновременно». В горадминистрации отмечают, что подрядчик поспешил нанести разметку, не выполнив подготовительные работы на тротуаре.

«В дорожном хозяйстве, если подрядчик „двоечник“, который перепутал этапы работ, то смеяться над ним будет весь город. А самое обидное, что критиковать будут даже не исполнителя, а заказчика — то есть администрацию (и отчасти люди правы, потому что это мы не усмотрели)», — говорится в сообщении.

Чиновники отмечают, что до конца недели с велодорожки уберут полусферы, знаки и фонари вынесут, а также понизят понизят бордюры.