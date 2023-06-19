«Смеяться будет весь город»: власти обещают исправить упирающуюся в столбы велодорожку на ул. Грига (фото)

Все новости по теме: Городской облик

В Калининграде власти обязали подрядчика переделать велодорожку на ул. Грига, которая упирается в дорожные знаки и заградительные бетонные полусферы. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

По данным ведомства, подписчики телеграм-канала муниципальной администрации прислали фотографии велодорожки с улицы Грига, которые выглядят «смешно и грустно одновременно». В горадминистрации отмечают, что подрядчик поспешил нанести разметку, не выполнив подготовительные работы на тротуаре.

«В дорожном хозяйстве, если подрядчик „двоечник“, который перепутал этапы работ, то смеяться над ним будет весь город. А самое обидное, что критиковать будут даже не исполнителя, а заказчика — то есть администрацию (и отчасти люди правы, потому что это мы не усмотрели)», — говорится в сообщении.

Чиновники отмечают, что до конца недели с велодорожки уберут полусферы, знаки и фонари вынесут, а также понизят понизят бордюры. 

Фото опубликованы в телеграм-канале городской администрации

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter