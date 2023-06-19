Минтруд РФ составил график «праздничных» выходных дней на 2024 год

Минтруд определился с графиком нерабочих праздничных дней в 2024 году. Как напомнили в телеграм-канале ведомства, праздники, совпадающие с выходными, традиционно переносятся на будние дни.

Таким образом, в 2024 году россияне будут отдыхать:

— с 1 по 8 января 2024 г. (сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года);

— с 23 по 25 февраля;

— с 8 по 10 марта;

— с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая (на «майские праздники» будем дважды отдыхать по 4 дня подряд);

— 12 июня;

— с 3 по 4 ноября;

— с 29 по 31 декабря.