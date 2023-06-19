Минтруд РФ составил график «праздничных» выходных дней на 2024 год

Минтруд РФ составил график «праздничных» выходных дней на 2024 год
Календарь подготовлен Министерством труда РФ
Все новости по теме: Праздники

Минтруд определился с графиком нерабочих праздничных дней в 2024 году. Как напомнили в телеграм-канале ведомства, праздники, совпадающие с выходными, традиционно переносятся на будние дни.

Таким образом, в 2024 году россияне будут отдыхать:

— с 1 по 8 января 2024 г. (сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года);

— с 23 по 25 февраля;

— с 8 по 10 марта;

— с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая (на «майские праздники» будем дважды отдыхать по 4 дня подряд);

— 12 июня;

— с 3 по 4 ноября;

— с 29 по 31 декабря.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter