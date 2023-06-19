В микрорайоне Александра Космодемьянского предлагают снести «арт-остановку» у дома культуры (фото)

В микрорайоне Александра Космодемьянского предлагают снести «арт-остановку» у дома культуры (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Городской облик

В микрорайоне имени Александра Космодемьянского власти предложили снести советский остановочный павильон, расположенный у дома культуры на улице Карташева. Разговор о его сносе во время рабочего выезда представителей мэрии Калининграда в пятницу, 16 июня, начал глава транспортного комитета мэрии Николай Уханов. По его словам, после ремонта улицы Карташева территория у ДК будет выглядеть неухоженной, так как в контракт не входит площадка перед ним и старая советская остановка.

«Мы примыкаемся по границе тротуара, а этот кусок относится к дому культуры вместе с остановкой, — пояснил Уханов. — [Остановка] красивая такая, арт-объект. Надо думать, что делать на ее месте. Убирать надо безусловно. В таком виде оставлять нельзя. Может быть, мелкая розница или какой-то объект озеленения там».

«Готовьте предложение, — отреагировал на реплику Уханова первый замглавы администрации города Игорь Шлыков. — С главным архитектором проработайте, что на этом месте может быть. Вряд ли мы успеем к сентябрю этого года».

Уханов добавил, что остановка после ремонта должна разместиться в другом месте, а тут «функционал ее не востребован».

Представители дома культуры Машиностроителя пояснили «Новому Калининграду», что к учреждению остановка не относится, и когда она была построена, никто не знает. «Жалко или нет — надо подумать, — сообщил директор дворца культуры Алексей Бубенцов. — Мы эту тему даже не обсуждали. Здание ДК было построено в 1975 году. Возможно, они с остановкой ровесники. Но по факту есть решение о переносе остановки. Возможно, тут появится торговая точка. С нами этот вопрос не обсуждался. Ждем решения».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter