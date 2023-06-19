В микрорайоне Александра Космодемьянского предлагают снести «арт-остановку» у дома культуры (фото)

В микрорайоне имени Александра Космодемьянского власти предложили снести советский остановочный павильон, расположенный у дома культуры на улице Карташева. Разговор о его сносе во время рабочего выезда представителей мэрии Калининграда в пятницу, 16 июня, начал глава транспортного комитета мэрии Николай Уханов. По его словам, после ремонта улицы Карташева территория у ДК будет выглядеть неухоженной, так как в контракт не входит площадка перед ним и старая советская остановка.



«Мы примыкаемся по границе тротуара, а этот кусок относится к дому культуры вместе с остановкой, — пояснил Уханов. — [Остановка] красивая такая, арт-объект. Надо думать, что делать на ее месте. Убирать надо безусловно. В таком виде оставлять нельзя. Может быть, мелкая розница или какой-то объект озеленения там».

«Готовьте предложение, — отреагировал на реплику Уханова первый замглавы администрации города Игорь Шлыков. — С главным архитектором проработайте, что на этом месте может быть. Вряд ли мы успеем к сентябрю этого года».

Уханов добавил, что остановка после ремонта должна разместиться в другом месте, а тут «функционал ее не востребован».

Представители дома культуры Машиностроителя пояснили «Новому Калининграду», что к учреждению остановка не относится, и когда она была построена, никто не знает. «Жалко или нет — надо подумать, — сообщил директор дворца культуры Алексей Бубенцов. — Мы эту тему даже не обсуждали. Здание ДК было построено в 1975 году. Возможно, они с остановкой ровесники. Но по факту есть решение о переносе остановки. Возможно, тут появится торговая точка. С нами этот вопрос не обсуждался. Ждем решения».