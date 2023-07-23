В мэрии Калининграда предложили горожанам определить судьбу «арт-остановки» на Карташева (фото)

Калининградские власти предложили горожанам определить определить судьбу «арт-остановки» на Карташева, расположенную у ДК «Машиностроитель». Соответствующий пост появился в официальном телеграм-канале горадминистрации.



«Вопрос к нашим подписчикам, особенно к жителям микрорайона им. А. Космодемьянского, - сообщила пресс-служба мэрии. - Что делать со старой остановкой у ДК „Машиностроитель“? Новая будет метрах в 30 в стороне от неё. Снести? Или приспособить подо что? Если приспособить, то подо что?»

Напомним, что в середине июня, во время выезда на улицу Карташева, глава транспортного комитета мэрии Николай Уханов заявил, что старый павильон «надо безусловно убирать» и думать, что сделать на его месте. Чиновник предлагал разместить там НТО или «какой-то объект озеленения».

В ответ на эту реплику первый замглавы администрации города Игорь Шлыков посоветовал проработать вопрос с главным архитектором города.

Отметим, что представители ДК не смогли тогда определиться, жаль им необычного павильона или нет. Предположительно, объект был построен в 1975 году вместе с домом культуры.